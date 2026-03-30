Es waren intensive Tage, Wochen und Monate, die die Moderatorin Martina Reuter hinter sich hat. Das einstige Curvy-Model wog vor 18 Monaten noch mehr als 120 Kilo. Am Sonntag, dem 29. März stand die 46-Jährige nun 53 Kilo leichter als strahlende Siegerin eines Bodybuilding-Wettbewerbs in Klagenfurt auf der Bühne.

In zwei Bewerben – dem IFBB Diamond Cup und dem Beginners Cup – konnte sie sich in der Klasse „Fit Model“ die Goldmedaille sichern. Ja mehr noch, die Niederösterreicherin erfüllte sich damit ihren großen Traum. Sie darf Österreich bei der Bodybuilding-Europameisterschaft am 2. Mai im spanischen Santa Susanna vertreten.

Aufwärmen vor dem großen Auftritt. Auch im Kleid aktiviert Martina Reuter noch einmal die Muskeln. © Privat

Kein Wunder also, dass am Ende eines langen und intensiven Tages bei Martina Reuter, die heuer bereits zum zweiten Mal als Model auf der New York Fashion Week lief, auch die Tränen flossen. „Es war schon eine extreme Anspannung“, erzählt Reuter am Tag nach ihrem Sieg im Gespräch mit der Kleinen Zeitung, „und ein echter Nervenkitzel, ich habe ja meine Konkurrentinnen nicht gekannt, weil sie international waren.“ Und extrem nervös sei sie gewesen. „Umso ruhiger ich werde, umso nervöser bin ich.. Und am Sonntag war ich ganz ruhig“, schildert die Modeexpertin. „Und es war auch wahnsinnig anstrengend, weil ich fünf Mal auf die Bühne musste.“

Schlimme Tage und vergessene Namen

Auch die letzten Tage vor dem Wettkampf seien „schlimm“ gewesen. „Ich hatte sogar Namensfindungsstörungen, ich wusste die Vornamen teilweise nicht mehr, sogar von meinen Kindern“, gesteht die zweifache Mutter mit einem Schmunzeln. Zurückzuführen sei das auch auf die extreme Vorbereitung kurz vor einem Wettkampf, wie diesem. „Weil man so wenig trinkt, rund 500 Milliliter am Tag und man isst auch nur ganz wenig, ich habe gar nicht mehr gegessen“, schildert Reuter.

Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und Trainer Vladi Pavlic feierte Martina Reuter ihre zwei Siege © Privat

Dafür hat sie sich nach ihren beiden Siegen mit etwas ganz Besonderem belohnt. Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner und Trainer Vladi Pavlic genoss sie in Klagenfurt eine Pizza mit Thunfisch. „Ich esse eine Pizza, es ist die erste, ich glaube seit zwei Jahren“, teilte sie ihren mehr als 300.000 Instagram-Follower lachend mit.

Härter trainieren, extremer essen

Doch mit den leiblichen Genüssen ist auch schon wieder Schluss, denn nach dem Wettkampf ist vor der EM. „Es geht ab jetzt weiter, nicht erst morgen. In den verbleibenden knapp fünf Wochen wird härter trainiert und extremer gegessen, ich will mich dort ja nicht blamieren, auch wenn die Konkurrenz sehr hart werden wird. Aber ich habe Lust darauf und stelle mich dem“, freut sich Martina Reuter.