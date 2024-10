Frauen sind im Umgang mit Geld im Durchschnitt umsichtiger und vorsichtiger als Männer und tendenziell fehlt es ihnen an Finanzwissen, zu diesem Schluss kommt eine Vielzahl von Studien in Österreich. „Für ein freies und selbstbestimmtes Leben ist Finanzwissen aber wichtig“, sagt die steirische Landesrätin Simone Schmiedbauer anlässlich der Präsentation und Verteilung einer neuen Info-Broschüre mit praktischen Finanztipps. Zum aktuellen Maßnahmenmix für mehr Finanzbildung gehört auch die Veranstaltungsreihe „Finanzfrau“: Die sieben Vorträge zu Beruf, Gehaltsverhandlungen, Geld, Finanzierung und Investment – und wie man damit etwaiger Altersarmut gegensteuern kann – haben heuer rund 1000 Steirerinnen erreicht. „Ab 13. Februar geht es in die nächste Runde“, sagt Schmiedtbauer und verweist außerdem auf das umfangreiche Beratungsangebot der Frauen- und Mädchenberatungsstellen in den einzelnen Regionen. Hier geht es zu den Frauenberatungsstellen.

Erwerbstätig ohne eigenes Konto

Als Mitkämpferin in Sachen finanzieller Unabhängigkeit von Frauen weist WK-Vizepräsidentin Gabi Lechner auf die Bedeutung des regelmäßigen Blicks auf das eigene Pensionskonto hin – unter anderem auch wegen der hohen Teilzeitquote und weil Frauen in Sachen Pensionssplitting nur Bittstellerinnen sind. Aus Bankensicht kann Ariane Pfleger, Vorstandsdirektorin der RLB Steiermark, nur bestätigen, dass es Frauen beim Thema Geld vielfach am nötigen Know-how fehlt. Bei Frauen sei die Geldanlage eher mit dem Angstfaktor belegt, bei Männern hingegen mit Spaß. Die Folge: „Viele überlassen die Finanzen komplett dem Partner“. Schmiedtbauer ergänzt: „Es gibt in der Steiermark berufstätige Frauen, die kein eigenes Konto haben – und teilweise für das gemeinsame Konto auch nicht zeichnungsberechtigt sind.“

In der Praxis sind es häufig ganz einfache Tipps, die Frauen auf dem Weg zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit helfen. Auf dem neuen „Finanzfrau“-Folder stehen die wichtigsten 5: Regelmäßiger Einblick aufs persönliche Pensionskonto, Buchführung über Einnahmen und Ausgaben, in der Beziehung über Fixkosten, Kredite und die Notwendigkeit eines eigenen Kontos reden, einen Notgroschen schaffen und Sparziele definieren und: Vor allen Lebensentscheidungen (Ausbildung, Teilzeit etc.) über die finanziellen Auswirkungen nachdenken!