Rund 31.400 steirische Unternehmen sind mit Stand Februar 2024 in weiblicher Hand, dennoch gibt es noch Aufholbedarf in Sachen Gleichstellung. Angesichts des frostigen Wirtschaftsklimas in der Steiermark ist der Weg in die Selbstständigkeit ohnehin schwer genug. „Es ist traurig, dass wir bei der Gleichstellung immer noch hinterherhinken, aber ohne die Rahmenbedingungen anzupassen und in neuen Arbeitswelten zu denken, wird sich nie etwas ändern“, sagt Gabriele Lechner, Landesvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“ (FiW) im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstag.