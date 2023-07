Herr Sükar, aus der Wirtschaft in der Region kommen laufend schlechte Nachrichten. Es mangelt an Arbeitskräften, die Leerstände nehmen zu ... sind das nur punktuelle Erfahrungen oder ist in manchen Branchen Feuer am Dach?

PETER SÜKAR: Die Stimmung ist schlechter, als es die Situation wirklich ist. Konjunktur entsteht ja auch im Kopf, denn wenn immer alles schlecht geredet wird, dann wird es auch negativ sein. Aber ich muss zugeben, die Alarmsignale sind groß. Vor allem in der Bau- und Baunebenbranche steuern wir auf Probleme zu. Es können sich immer weniger Leute leisten, ein Haus zu bauen, das wirkt sich zwangsweise aus.