Hier lässt es sich leben, muss sich Barockesel Janosch denken, während er vor einer malerischen Bergkulisse auf einer grünen Wiese stehend seine Schnauze zum Streicheln durch den Zaun steckt. Künftig wird es für Janosch und Co. sogar noch mehr Streicheleinheiten geben. Denn ab 1. Mai sperrt der vormalige Alpakahof in Tragöß als Tierpark auf.

Wollten auch aufs Foto: zwei Barockesel © KLZ / Markus Lösel

„Wir haben immer öfter bemerkt, dass viele auch gerne spontan zu unseren Tieren kommen wollten. Das ist allerdings bisher ohne Anmeldung nicht gegangen“, erzählt Michelle Friedam, wie es zur Idee gekommen ist. Vor ziemlich genau einem Jahr haben ihr Mann und sie schließlich die Bauarbeiten für das Herzensprojekt „Tierpark Tragöß – Tiere, Wald und Berge erleben“ gestartet.

Zwischen zwei Ausflugszielen gelegen

Schon davor zog es jährlich 18.000 Gäste zum Hof, der sich neben dem Zenzsee und nur wenige Minuten entfernt vom Grünen See befindet. „Ich glaube, unsere Lage ist wirklich besonders. Man kann verschiedene Ausflüge gut miteinander verbinden“, so Friedam. Nach einer intensiven Umbauphase, die schon im letzten Jahr Fahrt aufnahm, möchte man in Zukunft den Gästen „Tiere, Wald und Berge“ näherbringen.

Michelle Friedam führte durch den Tierpark © KLZ / Markus Lösel

Friedam erklärt: „Wir sind ein ganzheitlicher Tierpark. Deswegen ist uns auch alles rund um die Tiere wichtig.“ Die bisherigen Stars, wie Elch Brutus oder Zwergrind Annabelle sowie ihren „Bruder“ Frederik wird es weiter zu erleben geben. Auch die beliebten Alpaka- und Lama-Wanderungen stehen in Zukunft noch am Programm.

Neue Tiere

„Wir haben Wege für die Besucher gebaut und auch die Anlagen werden teilweise neu errichtet und bekommen einen neuen Zaun. Außerdem sind Turopolje-Schweine, Mufflons, Waschbären, Hirschziegenantilopen und Kängurus bei uns eingezogen“, sagt Friedam. Aufgeteilt ist das fast fünf Hektar große Areal in verschiedene Kontinente und den Tieren, die dort leben. Vor jedem Gehege sind ausführliche Infoschilder zu den tierischen Bewohnern montiert. Die Wege zu den rund 190 Tieren aus 30 verschiedenen Tierarten sind sowohl mit dem Rollstuhl als auch mit dem Kinderwagen zu bewältigen. Es wird außerdem immer wieder öffentliche Fütterungen geben, bei denen die Besucher zuschauen können.

So steht der Eröffnung nichts mehr im Weg. „Ein paar Sachen sind noch zu tun, aber wir sind froh, am 1. Mai starten zu können.“ Auch die Alpakas waren übrigens frisch beim „Friseur“ und wurden schick gemacht. Besonders gespannt darf man auch auf Kamelbaby Otto sein, der erst am 14. März das Licht der Welt erblickt hat. Er wohnt derzeit mit seiner Mama Tamara noch in einem eigenen Bereich direkt im Hofinneren. Am verlängerten Wochenende von 1. bis 3. Mai kann man ihn und die vielen anderen Tiere von neun bis 18 Uhr besuchen.