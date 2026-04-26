Nächster Tag im Kampf gegen den riesigen Waldbrand im Kärntner Lesachtal. Seit Donnerstagabend stehen hunderte Kräfte von Feuerwehr, Bundesheer, Polizei und Rotem Kreuz im Einsatz. Am Sonntag gehen die Löscharbeiten weiter. Der KAT-Zug 2 aus dem Bezirk Spittal/Drau rückt an.

Pressekonferenz um 10 Uhr

Um 10 Uhr wird es am Sonntag eine Pressekonferenz geben. Bei dieser sind Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ), Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin, Bezirkshauptmann Heinz Pansi, Bürgermeister Bernhard Knotz (ÖVP) sowie Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann dabei.

Stabil, aber fragil

Bis zum Samstagabend hatte sich das Feuer auf eine Fläche von 110 Hektar ausgebreitet. Die Lage sei stabil, aber fragil, hieß es. Bis zum Abend standen noch 28 Feuerwehren mit 280 Feuerwehrleuten im Einsatz. Unterstützt wurden sie aus der Luft von vier Polizeihubschraubern und drei Bundesheerhubschraubern. „An den Flanken konnte bereits mit der anstrengenden und schweißtreibenden Glutnesterbekämpfung durch Bodenkräfte begonnen werden“, berichtete Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann am Samstagabend. Ein Feuerwehrmann hat sich beim Einsatz an der Hand verletzt. Er wurde von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus nach Lienz gebracht. „Er ist zum Glück schon wieder zu Hause“, berichtete Florian Jost vom Bezirksfeuerwehrkommando. Bereits am Samstag machte sich auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) ein Bild vor Ort.

Ermittlungen zur Brandursache

Der Waldbrand im Kärntner Lesachtal war Donnerstagabend ausgebrochen. Aufgrund der Trockenheit breiteten sich die Flammen rasch aus. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Zunächst gab es noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des Auslösers der Brandkatastrophe.

In der Gemeinde ist der Zusammenhalt unterdessen groß. Die Einsatzkräfte werden von der Bevölkerung mit Essen und Trinken versorgt. Vizebürgermeister Gerald Kubin (SPÖ): „Wir merken einen wahnsinnigen Zusammenhalt, das zeichnet uns aus. Wir haben bisher jede Krise meistern können.“