„Die Spritpreise sind eine Katastrophe“, schimpft ein älterer Spittaler im Vorbeigehen und öffnet die Terrassentüre des Cafés der Tankstelle „F. Leitner“ in Spittal. „Ach du“, entgegnet Brigitte Ebner mit einem Lächeln. Seit fast sieben Jahren ist die 49-Jährige Teil des Tankstellen-Teams. Hinter diesem liegen anstrengende Wochen, die das Nervenkostüm täglich auf die Probe stellten. Grund sind die gestiegenen Spritpreise. Kein anderes Thema lässt derzeit die Emotionen so hochkochen. „Es war eine harte Zeit. Alle waren aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation sehr gereizt“, fasst Ebner zusammen. „Unsere Kundschaften waren baff, weil die Spritpreise so schnell in die Höhe geschnellt sind.“

Täglich, wenn nicht sogar stündlich, wollten die Kunden Antworten auf Fragen wie „Wann wird es wieder besser?“ und „Wie wird es weitergehen?“ Doch diese konnte ihnen niemand geben. „Ich habe immer gesagt, dass ich nicht die Regierung bin und auch nicht weiß, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln wird“, erklärt Ebner. Als Sündenbock habe sie sich dennoch nie gesehen. Man dürfe sich von den Vorwürfen nicht herunterziehen lassen. „Ich habe versucht, positiv zu bleiben, den Kunden ein offenes Ohr zu schenken und dem Ärger mit einem Lächeln zu begegnen. Und ja, es ist möglich, bei all der Negativität gut gelaunt zu bleiben. Ich habe auch versucht, den Leuten bewusst zu machen, dass es Schlimmeres auf der Welt gibt und wir schon sehr viel durchgestanden haben.“

Brigitte Ebner (Mitte) mit ihren beiden Kolleginnen © KLZ/Katharina Pollan

Volltanker werden weniger

Auch wenn sich die Lage aktuell etwas beruhigt und die Preise ein wenig zurückgehen, bemerken die Betreiber der Tankstellen ein verändertes Tankverhalten. Die Zahl der Volltanker ist deutlich zurückgegangen, die Spritpreise werden verstärkt im Internet verglichen. 30 bis 50 Euro machen die meisten Rechnungen aus. „Vor allem die ältere Generation tankt ein paar Liter weniger. Sie müssen nicht mehr so viel fahren. Die Jüngeren sind meist leider auf das Auto angewiesen“, bestätigt Doris Kofler die Beobachtungen. Die Spittalerin arbeitet seit drei Jahren bei der ENI-Tankstelle in der Tiroler Straße. Ähnlich wie ihre Kollegin hat sie sich die Vorwürfe nie zu Herzen genommen. „Der Ärger hat sich gegen den Staat gerichtet und nicht gegen uns. Die Leute meinten, dass es eine Frechheit von der Regierung sei, dass rund um uns herum eine Spritpreisdeckelung in Kraft trat, nur bei uns nicht“, erzählt sie.

Volltanker sind auch bei der ENI-Tankstelle in Mauthen zur Minderheit geworden. „Das Tankverhalten unserer Kunden hat sich spürbar verändert“, bemerkt Mitarbeiterin Claudia Ranner. Vollgetankt werde nur mehr von den gewerblichen Kunden, Trinkgeld gebe es keines. „Die Kritik an den hohen und wechselnden Preisen bekommen wir als die letzten in der Kostenleiter ab. Viele glauben sogar, dass die Tankstellen die jeweiligen Preise auf den Display-Preisauszeichnungstafeln bestimmen. Dabei geht das alles ausnahmslos von zentraler Stelle aus“, berichtet sie von den alltäglichen Diskussionen.

Bargeldzahlungen werden mehr

Ein gänzlich anderes Bild zeichnet sich hingegen bei der ÖMV-Tankstelle in Hermagor ab. Ein geändertes Tankverhalten sei nicht merkbar, sagt Mitarbeiter Avni Miftari. Auch dass kleinere Beträge getankt werden, sei bei ihm nicht der Fall. „Es wird munter vollgetankt. Bezahlt wird interessanterweise verstärkt mit Bargeld, das wundert mich. Von einem Sparstift kann also keine Rede sein. Der Tankumsatz in Litern ist sogar gestiegen“, berichtet er. Noch immer gebe es Kunden, die glauben, dass die Tankstellen selber an den gestiegenen Preisen schuld sind. „Euch geht’s gut, ihr verdient jetzt an uns prächtig“, seien die gelinderen Vorwürfe, so Miftari. „Dabei sind wir Pächter nur die untersten Trittbrettfahrer.“

Nichtsdestotrotz sind die Tankstellen in diesen herausfordernden Zeiten vor allem eines geblieben: ein beliebter sozialer Treffpunkt. Gemeinsam wird Kaffee getrunken, gelacht und über das Leben philosophiert. „Das ist den Leuten nach wie vor wichtig. Zwar hat das Geschäft abends etwas nachgelassen, unter tags ist jedoch weiterhin viel los“, sagt etwa Kofler dazu. „Für die Treue unserer Stammkunden im ‚Tankstellen-Beisl‘ sind wir sehr dankbar. Ohne sie wäre der Betrieb nicht zu halten, denn die Sperre des Plöckenüberganges setzt uns existenzbedrohend zu“, verdeutlicht Ranner.

Avni Miftari merkt nur ein marginal geändertes Tankverhalten seiner Kunden © Leopold Salcher