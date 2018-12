Specht fährt durchs Land und immer wieder "stolpert" er über Kriminalfälle. In Band 4 suchen die Autoren die Steiermark heim.

Rieger & Rieger. Specht im Schilderland. Keiper, 212 Seiten, 18,70 Euro. © Preis

Nach Wien, Niederösterreich und Kärnten ermittelt der pensionierte Chefinspektor Bruno Specht nun in der Steiermark. Natürlich tut er das nicht ganz freiwillig, schließlich wollte er mit seiner Frau Anna ein paar schöne, erholsame Tage verbringen. Wenn man ihm aber so durchs Abenteuer folgt, dann hat man ohnehin das Gefühl, Specht erholt sich am ehesten beim Ermitteln.

