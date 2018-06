Facebook

Johannes Gießauf, Walter M. Iber und Harald Knoll, "Fußball, Macht und Diktatur - Streiflichter auf den Stand der historischen Forschung, StdienVerlag, Graz 2014 © Preis

Auch an dieser Stelle führt derzeit kein Weg am Fußball vorbei. Diesmal soll auf ein älteres Werk verwiesen werden, das mir dieser Tage empfohlen wurde - und mich sofort in seinen Bann schlug. "Fußball, Macht und Diktatur" ist eine wissenschaftliche Publikation des Grazer Ludwig Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen-Forschung, ein wissenschaftliches Werk, ja, - aber ein immens spannendes.

