Die Grazer Gruppe © KK

Dieses Filmprojekt muss auf eine Bücherseite:

Es ist nicht das erste Mal, dass Regisseur Markus Mörth, der ja selbst auch als Autor tätig ist ("Pony"), ein Buchprojekt zum Film macht. "Geliebter Feind", die Story der Grazer Stadtderbys war so ein erfolgreiches Projekt, "Geschwister" zuletzt wohl sein bisheriges Meisterstück.

Jetzt legt der Grazer wieder ein aufsehenerregendes Projekt hin. Mit der Doku „Die Grazer Gruppe“ hob er den Wortschatz literarischer Größen von einst, tauchte in die Grazer Kulturgeschichte ein und begab sich auf Spurensuche von Wolfgang Bauer, Alfred Kolleritsch & Co.

Es ist ein Streifen, der die 68er beleuchtet und in jene Zeit eintaucht, der Graz die Bezeichnung "Literaturhauptstadt" zu verdanken hat. Revoluzzer wühlten damals die Szene auf, Einzelgänger, die als Gruppe hochstilisiert wurden.

Literaturgrößen: Die Grazer Gruppe Peter Handke mit Mutter im Jahr 1998 kk Barbara Frischmuth im Jahr 1968 (c) Otto Breicha / Imagno / picturedesk.com (Otto Breicha) Gerhard Roth im Gespräch kk Gert Jonke im Jahr 1977 orf Günter Eichberger Helmut Utri Elfriede Jelinek 1969 (c) Otto Breicha / Imagno / picturedesk.com (Otto Breicha) Alfred Kolleritsch 1961 KK Michael Scharang Helmut Utri Reinhard P. Gruber und Wolfgang Bauer am 30. Juni 2000 beim Weinfest der Kleinen Zeitung am Pogusch Digi Treffkorn Werner Schwab Helmut Utri Wolfgang Bauer im Gespräch mit Max Droschl und Hubert Fabian Kulterer kK 1/11

Der Begriff "Grazer Gruppe" wurde von Alfred Kolleritsch im Heft 18 seiner Literaturzeitschrift "manuskripte" im Jahr 1966 zum ersten Mal in den Mund genommen. Die Gruppe, die er meinte, war auch hochkarätig: Peter Handke, Barbara Frischmuth, Wolfgang Bauer u.a. gehörten ihr an.

Später wurden auch Größen wie Gerhard Roth, Michael Scharang, Reinhard P. Gruber, Gert Jonke und Elfriede Jelinek dazu gezählt. Und noch später - in den 80er Jahren - gesellten sich unter anderen Werner Schwab und Günter Eichberger dazu.

Sujet aus Markus Mörths Film "Geschwister" Foto © KK

Damit es der Streifen über die literarischen 1960er Jahre rund um Forum Stadtpark und manuskripte auch ins Kino bzw. TV schafft, benötigt Mörth nun Unterstützung, die er mittels Crowdfunding zu bekommen erhofft. Erst gestern traf sich seine Film-Gruppe im Il Nascondiglio in der Innenstadt und stand Interessierten - stilvoll bei Espresso und Köstlichkeiten vom Gardasee - Rede und Anwtort. Schließlich stellt Markus Mörth aber auch die spannende Frage: Ist die Aufbruchstimmung von einst in die Jetztzeit zu holen?

Info: www.grazergruppe.at

