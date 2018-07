Heute im Blickpunkt: Stefan Rothbarts "Die letzte Festung". Die Schilderung jener Ereignisse, die einen Wendepunkt in der Grazer Stadtgeschichte markierten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stefan Rothbart, 1809 - die letzte Festung, Twentysix Verlag, 500 Seiten, 2015 © Preis

Wir schreiben das Jahr 1809. Anstatt Napoleon Bonapartes Armeen zu schwächen stachelt der auf mehreren Fronten zugleich durchgeführte Vormarsch der Habsburger seine Truppen nur noch mehr an. Aus Angst um Wien bricht Erzherzog Johann seinen Feldzug in Italien ab, wird selbst zum Gejagten und setzt alle Hoffnungen in die Festung von Grätz.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.