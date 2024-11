Werden in Kärnten derzeit Top-Jobs in der Verwaltung vergeben, erfolgt fast reflexartig die Zuschreibung zu einer Partei. Am häufigsten rot, gelegentlich auch türkis. Bei der Bestellung des neuen Direktors der Landwirtschaftskammer will man aber überparteiliche Einigkeit im Präsidium erreichen - auch wenn der ÖVP-Bauernbund mit Präsident Siegfried Huber mit vier von sieben Sitzen selbst entscheiden könnte, wer die Nachfolge von Hans Mikl antreten wird.