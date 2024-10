Dieses Thema war aufgelegt für ein Taferl. Im Kärntner Landtag wurde am Montag in einer Sondersitzung über „Postenschacher debattiert. Anschaulich stellten die Freiheitlichen, die die Sitzung beantragten, mit einer rot-schwarz gefärbten Kärntenkarte die aus ihrer Sicht in jüngerer Vergangenheit im Parteiumfeld vergebenen Spitzenjobs dar. 22 an der Zahl aus den Reihen der SPÖ. Von Abteilungsleitern im Land, über die Kabeg bis zur Bildungsdirektion. Drei „Parteibuchjobs“ sieht man bei der ÖVP. „Nachhaltig in dieser ‚Nachhaltigkeits-Koalition‘ sind nur der Postenschacher und das Schuldenmachen“, sagt FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer. Die Freiheitlichen verlangen eine Reduktion der Klubförderung um zehn Prozent, die Reduktion der Regierung von sieben auf fünf Mitglieder sowie die Verringerung der Abteilungen in der Landesregierung von 15 auf zehn.