Der Ackerbau im Bezirk Völkermarkt zählt mit über 12.000 Hektar zum stärksten in ganz Kärnten. Die Ernte selbst fiel im Bezirk unterschiedlich aus. Die besonderen Witterungsverhältnisse in diesem Jahr prägten die Ernte der Landwirte massiv, denn bereits im Herbst 2023, zum Zeitpunkt der Hauptaussaat für Weizen, Roggen und andere Getreidearten, gab es um 50 Prozent höhere Niederschlagsmengen als in den vergangenen Jahren.