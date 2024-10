Im Jahr 2004 wurde der „Round Table 47“ in Völkermarkt gegründet, in diesem Jahr feiern die aktuell 15 Mitglieder ihr 20-jähriges Bestehen. In Österreich gibt es zirka 50 Round Table Clubs, in Völkermarkt ist es der 47., denn so werden die Nummern vergeben. Was den internationalen Club im Gegensatz zu anderen unterscheidet? „Wir sind ein Service Club, der alterstechnisch begrenzt ist. Daher haben wir nur Mitglieder zwischen 18 und 40 Jahren“, weiß Stefan Damej, der seit diesem Jahr der neue Präsident in Völkermarkt ist. Ziel des „Round Table 47“ sei es, vorwiegend Familien und in Not befindlichen Menschen so schnell wie möglich und unbürokratisch zu helfen. „Wir arbeiten viel mit dem Sozialamt oder den Behörden zusammen. Wir gehen meist zu den Betroffenen selbst hin und schauen uns die Situation direkt vor Ort an. Oft hilft auch nur eine Beratung oder unser Netzwerk“, ergänzt Damej, der mit seinem Club auf Sponsoren angewiesen ist.

„Jazz, Gulasch und Bier“

Um das Jubiläum ausgiebig zu feiern, lädt der „Round Table 47“ am 31. Oktober zum „Jazz, Gulasch und Bier“ in der Neuen Burg in Völkermarkt ein, denn neben dem „Charity am See“ bei „See in Flammen“ am Klopeiner See ist dieses Event eine der wichtigsten Einnahmequellen für den Club. Musikalisch wird die Veranstaltung vom Rosenthaler Pianisten und Komponisten Tonč Feinig und vom Wolfsberger Musiker Edgar Unterkichner begleitet. Im Eintrittspreis von 40 Euro sind die Musik, die Getränke und das heimische Gulasch inkludiert. Tickets gibt es bei den Round-Table Mitgliedern, in der Wirtschaftskammer Völkermarkt sowie in der Stadt-Apotheke und online unter www.kaernten.live.