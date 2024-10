Seit bereits 70 Jahren gibt es den Gemischten Chor Griffen, der seit 32 Jahren unter der Leitung von Gerti Proßegger steht. Dieses runde Jubiläum nehmen die Sängerinnen und Sänger zum Anlass, am Samstag, dem 19. Oktober, zu einem Jubiläumskonzert unter dem Titel „Unsere Lieder, unsere Geschichten“ zu laden. Und die Geschichte des Chors reicht eigentlich weit über 70 Jahre zurück, denn die Anfänge eines vereinsmäßigen Singens in Griffen entstanden schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Bedingt durch wirtschaftliche und politische Unsicherheiten in dieser Zeit kam es aber erst 1928 zur Gründung eines Männerchores. Eine Miteinbeziehung der Frauen in das gesangliche Geschehen im Ort erfolgte überhaupt erst 1951 – in diesem Jahr wurde ein Frauenchor gegründet. Nachlassende Probenbesuche sowohl beim Männerchor als auch beim Frauenchor führten schließlich zur Gründung des Gemischten Chores im Jahr 1954.