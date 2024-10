Im April 2024 führten Doktoratsstudentin Doris Jetzinger aus Niederösterreich und Archäologe Martin Fera vom Archäologischen Institut der Universität Wien in Waisenberg in der Gemeinde Völkermarkt Probebohrungen für ein Pilotprojekt zur Erforschung historisch-archäologischer Bodendenkmäler durch. Mit Hilfe eines neuen Verfahrens sollte die naturwissenschaftliche Datierung von Sedimenten durch „Optisch Stimulierte Lumineszenz“ (OSL) erprobt werden. So soll es zukünftig möglich sein, archäologische Strukturen exakter zu datieren.