Ein 93-jähriger Autolenker ist am frühen Freitagabend auf der Diexer Landstraße in Kärnten bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann aus dem Bezirk Völkermarkt geriet mit einem Pkw in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit dem Fahrzeug rund 20 Meter eine steile Böschung hinab. Ein nachkommender 48-jähriger Mann setzte die Rettungskette in Gang, der Verunfallte verstarb laut Landespolizeidirektion Kärnten aber noch an der Unfallstelle.