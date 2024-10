Freitagnachmittag kurz nach 15 Uhr kam es in Anras zu einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle. Ein 64-jähriger Österreicher bediente dort den Baustellenkran. Plötzlich löste sich davon eine Schaltafel, die an einer Kette befestigt war. Die Ursache ist laut Polizei bis dato unklar. Die circa 3,3 mal 0,5 Meter große Schaltafel fiel auf den Fuß des Arbeiters. Der Bauherr wurde Zeuge des Unfalls und setzte die Rettungskette in Gang.

Der 64-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung in das BKH Lienz verbracht.