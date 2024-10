Am Donnerstag gegen 16.10 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße sowie Beamte der Bereitschaftseinheit zu einem Supermarkt in Klagenfurt gerufen. Dort würde ein maskierter Mann eine Mitarbeiterin mit einer Flasche bedrohen. Während der Zufahrt wurden die Polizisten informiert, dass der Mann zudem einen Ladendiebstahl verübt hätte und auf einem Fahrrad auf der Flucht in Richtung Innenstadt ist.

Im Zuge der sofort durchgeführten Fahndung konnte ein amtsbekannter 25-jähriger somalischer Staatsbürger angehalten werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Mann noch eine Halloween-Maske über sein Gesicht getragen. Der Mann wurde zur Klärung des Sachverhalts von den Beamten zur Polizeiinspektion verbracht, wobei er immer aggressiver wurde und lautstark die Beamten zu beschimpfen begann. Weiters gestikulierte er wild mit seinen Armen gegen die Beamten weshalb diese ihn, unter anderem, mehrmals aufforderten sein Verhalten einzustellen.

Nachdem er sein Verhalten nicht einstellte, wurde der Festgenommene ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt verbracht. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.