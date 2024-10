Tragischer Kajak-Unfall in Osttirol: Am Donnerstag stiegen drei erfahrene deutsche Kajakfahrer im Alter von 24, 31 und 24 Jahren mit ihren Kajaks im Bereich der Bavaria Alm in St. Jakob im Defereggental in den Wildwasserfluss Schwarzach ein und befuhren diesen in Richtung Huben.

Baumstamm wurde zum Verhängnis

Auf Höhe des Klärwerks in St. Veit im Defereggental kenterten zwei der Kajakfahrer aufgrund eines im Fluss verklemmten Baumstammes. Der 31-Jährige konnte sich noch selbst aus dem Fluss retten, sein Freund konnte aus seinem Kajak aussteigen und sich an einem Baumstumpf in der Flussmitte festhalten, von dem er mittels Tau vom Notarzthubschrauber geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins BKH Lienz geflogen wurde.

Fünf Kilometer mitgerissen

Der zweite 24-jährige Kajakfahrer konnte ebenfalls aus seinem Kajak aussteigen, wurde jedoch in weiterer Folge rund fünf Kilometer mit dem Schwarzachfluss mitgerissen, ehe er gegen 15.15 Uhr von der Feuerwehr aus dem Fluss geborgen werden konnte. Durch den Notarzt wurden unverzüglich Reanimationsmaßnahmen durchgeführt, die jedoch erfolglos verblieben - der Mann erlag noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Sankt Veit im Defereggental, die Freiwillige Feuerwehr Hopfgarten, die Wasserrettung Lienz, der Notarzthubschrauber C7, das Rote Kreuz Lienz, das Kriseninterventionsteam, die Polizei Matrei sowie die Polizei Lienz.