Die Überblendshow „Die besten Fotos der Welt“ machte am 7. Oktober im Casineum Velden im Rahmen des „Motiva Foto-Kunst-Festivals“ halt. Die besten 2000 Bilder aus über 75.000 Einsendungen – Meisterwerke der weltbesten Tierfotografen, Reisebilder, die den Betrachter ohne Flugticket um den Globus führen, Landschaftsaufnahmen, actionreiche Sportfotografie oder kunstvolle Akte – waren im Rahmen der Show zu sehen. Bei „Motiva“ handelt es sich um das Nachfolgeprojekt des weltgrößten Fotokunstwettbewerbes „Trieringer Super Circuit“, der im Vorjahr seine Pforten schloss. Parallel zur Überblendshow entstand ein Fotobuch, in dem auf 624 Seiten die Aufnahmen des Festivals vereint sind. Dieses wird in Velden ebenfalls präsentiert.

Fotoclub Lienz mit dabei

Auch der Fotoclub Lienz rund um Obmann Thomas Isep war bei dieser Veranstaltung mit Bildern einiger Mitglieder vertreten. Günter Bauernfeind präsentierte sein Bild „Fliegenpilz“, Michael Breschan war mit seinen Arbeiten „Waiting“ und „Body“ dabei und Marlies Gliber mit ihren Aufnahmen „Alpenglühen“, „Morgenstimmung“ und „St. Johann“. Judith Mijderwijk zeigte ihre Fotografien der „Lienzer Dolomiten“, „Alpine ibex“ und der „St. Nikolaus Kirche bei Matrei in Osttirol“ und Sarah Klaunzer-Sporer ihre Werke „Winter Mood“ und „SunSet“.

Im Rahmen der ersten Ausgabe des „Motiva Photo.Art.Circuit“ wurde der Lienzer Club zum Preisträger der „Österreichischen Fotoclubmeisterschaften“. Außerdem wurde er für die langjährige gemeinnützige Arbeit und den Einsatz im Bereich der Fotokunst mit dem „Hartlauer Fotoklub Trophy 2023“ ausgezeichnet sowie wurde dem Club die Auszeichnung „Austrian Photoclub Championship 2023“ verliehen. „Eine sehr beeindruckende Leistung unserer Mitglieder, ich bin so stolz drauf“, sagt Isep.