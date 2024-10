Das Veranstaltungsformat „Kulturgestöber & Abendbrot“ findet von 3. bis 6. Oktober statt und ist Osttirols Beitrag zur „Langen Nacht der Museen“. Das Format soll die Sichtbarkeit der Kulturbranche erhöhen.

„So bunt wie der Herbst als Jahreszeit ist, so vielfältig und abwechslungsreich präsentieren sich auch unsere Kultureinrichtungen. Die Vielfalt der Kultur auf dem Land zeigt sich nicht nur in der Pflege des Brauchtums, sondern in einem Mix aus Erzählungen, Mythen und besonderen Schätzen der regionalen Geschichte“, sagt Kulturspur-Obmann Peter Leiter. Besucher können sich auf eine Reihe von Veranstaltungen freuen.

Ausstellung, Stadtführung und Abendspaziergang

Der Fotoclub Lienz präsentiert in der Kunstwerkstatt Lienz eine Best of-Ausstellung. Im Miniaturmuseum Dölsach gibt es Abendführungen zur Ausstellung über die „Streuobstwiese als Schatzkammer“. Auf Burg Heinfels begeben sich die Besucher mit dem paranormalen Ermittler Michael Amlacher auf Spurensuche nach unerklärlichen Phänomenen. Gernot Vinatzer führt durch das Kutschen- und Heimatmuseum Obertilliach und lädt zum Abendbrot. Im Museum Aguntum erzählt Kulturvermittler Hannes Rohracher antike Sagen und Mythen von Aeneas bis Herkules.

Es folgt eine Nachtwächter-Führung durch Lienz, eine Lesung im Drauforum Oberdrauburg, ein Abendspaziergang und eine Ausstellung. Den Abschluss aller Veranstaltungen bildet ein gemeinsames Abendbrot, bestehend aus Butterbrot und Wein.„Wir erhöhen so die Sichtbarkeit der Kulturbetriebe und Kulturakteure“, freut sich Kulturspur-Geschäftsführer Christof Schett. Das gesamte Programm finden Interessierte unter: www.osttiroler-kulturnetzwerk.at.