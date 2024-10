„Dieser Strumpf liegt mir besonders am Herzen“, sagt xunt-Gründerin Tamara Wasner. Für die gebürtige Osttirolerin, die aus St. Jakob in Defereggen stammt, ist das Thema Krebs ein sehr persönliches: „Durch Erkrankungen in meiner Familie wusste ich, dass ich irgendwann etwas tun möchte, um zu helfen.“ ROSA richtet sich nicht nur an Frauen mit einer Krebserkrankung, sondern an alle, die ein Zeichen der Solidarität setzen wollen.

Neben dem wohltätigen Zweck überzeugt der Strumpf auch durch seine Funktion: Die leichte Kompression unterstützt die Arbeit der Beinvenen, verbessert die Durchblutung und beugt Beschwerden wie geschwollenen Beinen, Krampfadern und Besenreisern vor. „Es geht nicht nur um Vorsorge für den Körper, sondern auch um Prävention“, erklärt Tamara Wasner. Als erfahrene Anästhesie- und Intensivschwester kennt sie die Vorteile der Kompressionsstrümpfe aus erster Hand.

Die Idee, durch modische Stützstrümpfe Gutes zu tun, ist für xunt nicht neu. Bereits in der Vergangenheit haben Tamara und ihr Mann Andreas Wasner mit Aktionen wie dem „Lauf gegen Krebs“ oder der Unterstützung der CliniClowns gezeigt, dass ihre Strümpfe mehr als nur Beinbekleidung sind. „Wir wollen gemeinsam mit unseren Kunden ein kleiner Teil von etwas Großem sein“, sagt Andreas. „Je mehr Menschen mitmachen, desto mehr können wir bewirken.“

Das Gründerpaar Tamara und Andreas Wasner © Claudia Wasner Fotografie

ROSA ist dabei nicht nur eine Anspielung auf den Brustkrebsmonat Oktober – auch auf andere Krebsarten, die Frauen betreffen, soll aufmerksam gemacht werden. Und bei der Namenswahl spielte wie immer die xunt-Community eine zentrale Rolle: „Unsere Kunden haben über den Namen abgestimmt. Es ist wichtig, dass sie sich eingebunden fühlen, denn sie sind ein Teil dieser Mission“, erzählt Tamara.

Ein Strumpf für den guten Zweck

Wer also nicht nur etwas für seine Beinvenengesundheit tun will, sondern gleichzeitig ein wichtiges Zeichen setzt, kann zugreifen: Für 23 Euro ist der Charity-Strumpf ROSA im xunt-Onlineshop (www.xunt.shop.at) erhältlich. Von jedem verkauften Strumpfpaar wird ein Euro an die Österreichische Krebshilfe gespendet.