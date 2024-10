Nun sind Nägel mit Köpfen gemacht. Die Universität Lienz, die mit dem Wintersemester 2025 neu durchstartet, hat ihr Bildungsangebot für das erste Studienjahr festgelegt. Präsentiert wurde es im Rahmen einer Infoveranstaltung, die der Uni volles Haus beschert hat. „Wir sollten aufhören, junge Menschen mit Geschenken zu beglücken. Was sie brauchen, sind Chancen.“ Dies ist der leitende Gedanke des vom MCI als Träger der Uni in Lienz ab Herbst 2025 in Lienz angebotenen technischen Studienangebots. Worauf hat man sich festgelegt? Vier technische Studien sind es zum Start: Umwelt-, Verfahrens- und Energietechnik, Mechatronik, Medizin-, Gesundheits- und Sporttechnologie sowie Wirtschaftsingenieurwesen.