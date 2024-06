In Hinblick auf eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Bildungs-, Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorts Lienz richtet das MCI ab Herbst 2025 ein innovatives Studienangebot im Bezirk Osttirol in synergetischer Verschränkung mit technischen Studiengängen am MCI Standort Innsbruck ein. Das MCI wartet mit gleich fünf Studiengängen auf: Das ist einmal Umwelt-, Verfahrens- und Energietechnik, weiters das Studium Smart Building Technologies mit Mechatronik sowie der Studienzweig Design und Innovation. Außerdem bringt das MCI sein Hochschulstudium für Medizin-, Sport- und Gesundheitstechnologie nach Lienz und wird einen Abschluss als Wirtschaftsingenieur anbieten.