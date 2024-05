Bei der Fotoclub Generalversammlung am Dienstag, 30. April, im Gösserbräu standen vorgezogene Neuwahlen auf der Tagesordnung. Obmann Michael Breschan übergab sein Amt nach 15 Jahren als Obmann an seinen bisherigen Stellvertreter Thomas Isep. Auch Sarah Klaunzer-Sporer als Schriftführerin hat ihr Amt nach 15 Jahren an Marlies Gliber übergeben.



Die weiteren Vorstandsmitglieder: Obmann-Stellvertreterin Edith Tembler, Schriftführerin-Stv. Michaela Waltl, Kassier Georg Unterguggenberger und Kassier-Stellvertreter Peter Pirker. Als Rechnungsprüfer fungieren weiterhin Siegfried Krechler und Ernst Zeiner. Die Wahl des neuen Vorstandes erfolgte einstimmig. Thomas Isep bedankte sich für die einstimmige Wahl zum Obmann und gab einen kurzen Ausblick auf das Clubjahr 2024. Es werden vermehrt praktische Fotoabende stattfinden wie Makrofotografie, Reinigung der Kameras, gemeinsames Fotografieren in freier Natur, uvm. Ebenso wird es Bilder-Vorträge von Reisen der Fotoclub-Mitglieder geben.