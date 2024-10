Die Dreharbeiten für den Kinofilm „Cliffhanger 2“ mit Sylvester Stallone, Russell Crowe und Lily James sind in Obertilliach in vollem Gange. Der erste Teil lief bereits 1993 in den Kinos und begeisterte das Publikum mit eindrucksvollen Aufnahmen vom alpinen Gelände. Zu den jetzigen besonderen Kulissen gehören der Steinbruch in St. Johann im Walde, die Galitzenklamm, der Plöckenpass und die malerischen Laserzfelsen. Nun hat sich die Filmcrew beim Biathlonzentrum in Obertilliach eingerichtet. Im Tilliacher Tal bildet der Klapfsee den passenden Hintergrund. Ein weiterer Drehort ist in der „Strasser Schottergrube“ im Lesachtaler Tuffbad. Auch beim Wolayersee wären Aufnahmen geplant gewesen. Der frühe Winterbeginn hat diese Pläne jedoch vereitelt.