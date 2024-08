Die Chance, einem echten Hollywood-Star gegenüberzustehen, könnte wohl nicht besser sein. Wie berichtet laufen derzeit die Vorbereitungen für die Dreharbeiten eines Filmes, in dem „Gladiator“ Russell Crowe und „Cinderella“ Lily James die Hauptrollen spielen, auf Hochtouren. Der Titel für den neuen Film ist noch streng geheim.

Im Namen der Produktionsfirma werden nun für den Zeitraum von 9. September bis 11. Oktober dringend helfende Hände gesucht. Konkret geht es darum, Equipment des Filmtrosses von A nach B zu bringen, gegen Bezahlung versteht sich. Pro Drehtag steht man circa zwölf Stunden im Einsatz. „Es ist auch möglich, tageweise zu helfen“, sagt der Kärntner Marc Kuttnigg, der mit seiner Firma „feelSave“ in Zusammenarbeit mit der SK Sicherheits GmbH während der Dreharbeiten für Sicherheit sorgt. Er hat auch die Organisation für die Suche nach Helfern übernommen. Interessierte können sich per Mail an marc.kuttnigg@feelsave.com melden.

„Helfer sollten trittsicher sein“

Gedreht wird übrigens im Steinbruch in St. Johann im Walde, beim Klapfsee in Obertilliach, in der Galitzenklamm und in den Lienzer Dolomiten (Karlsbader Hütte). „Deshalb sollte man jedenfalls trittsicher sein“, betont Kuttnigg.