Die Vorbereitungen für Dreharbeiten eines Filmes, in dem Russell Crowe die männliche Hauptrolle spielt (wir berichteten exklusiv), sind in Osttirol in vollem Gange. Das Produktionsbüro wurde im ehemaligen Gebäude der Raiffeisengenossenschaft (RGO) am Rindermarkt eingerichtet. RGO-Chef Thomas Diemling gewährt dort Unterkunft. Und der Parkplatz der Talstation Zettersfeld, wo heuer im Sommer kein Betrieb ist, wird zum Camp für die Lkw und das Equipment des Filmtrosses.