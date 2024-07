Russell Crowe, den neuseeländischen Filmstar kennt jeder, der sich den Streifen „Gladiator“ hineingezogen hat. Im Jahr 2000 stand er als Maximus, der Spanier, im Kolosseum von Rom und feierte dort Erfolge, bis er durch die Hand von Kaiser Commodus starb. Für seine Darstellung in diesem Film erhielt Russell Crowe den Oscar als bester Schauspieler. Für seine Rollen in „A Beautiful Mind“ und „Insider“ erhielt er jeweils eine Oscar-Nominierung. In Hollywood ist er 2010 mit einem Stern auf dem berühmten „Walk of Fame“ verewigt worden. Unterwegs ist der Filmstar auch als Sänger. Und nun soll Russell Crowe Informationen zufolge in wenigen Wochen in Osttirol vor der Kamera stehen.