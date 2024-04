Die Komödien „Der Vorname“ und „Der Nachname“ haben mehr las zwei Millionen Kinobesucher angelockt. Jetzt ist „Der Spitzname“ abgedreht. Drehschluss für den dritten und letzten Teil der Erfolgs-Trilogie von Regisseur Sönke Wortmann (Der bewegte Mann) über die Familie Berger-Böttcher war am Fuße des Großglockners. Gedreht wurde die Komödie in Osttirol, da vor allem in Kals im Hotel Gradonna, aber auch in Matrei, in Lienz und im bayerischen Penzing.