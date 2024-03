Beim heurigen Live-Musik-Festival Sanremo, das an mehreren Abenden auch Millionen von Zuschauern vor die Fernsehgeräte lockte, trat Russell Crowe als Ehrengast mit seiner Band „The Gentlemen Barbers“ auf. Das Publikum im „Ariston“, von wo die Live-Übertragung alljährlich gesendet wird, jubelte. Für viele Ohren spielte der aus Neuseeland stammende Hollywood-Filmstars die rund 30 Konkurrenten, die um ihr Ticket für den heurigen Song Contest in Malmö ritterten, einfach an die Wand.

Im Interview nach dem rockigen Auftritt erklärte Crowe, dass er eigentlich Rockstar werden wollte, dann aber ins Filmgeschäft einstieg. Während seines Lebens habe er aber immer auch seine musikalische Leidenschaft weiter gepflegt. Er kündigte einige Konzerte in Italien für das heurige Jahr an, eines davon ist ganz in der Nähe zu Kärnten geplant. Beim diesjährigen Musikfestival auf der Festivalwiese von Majano nahe der Prosciuttostadt San Daniele del Friuli gastiert Crowe mit seiner Band am 1. August. Das Konzert beginnt um 21.30 Uhr. Karten sind ab 46 Euro über ticketone.it erhältlich. Auf der gleichen Buchungsplattform findet man zum gleichen Preis auch das Konzert von Filmstar Keanu Reeves. Er gastiert mit seiner Band „Dogstar“ am 24. Juni um 21.30 Uhr beim Castello di Udine.