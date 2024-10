Wer nicht damit befasst ist, nimmt kaum etwas wahr, von Dreharbeiten zum Film „Cliffhanger 2“ mit Sylvester Stallone und Russel Crowe. Nicht übersehbar ist die Anwesenheit des Filmtrosses in Obertilliach. Am Biathlonzentrum ist das Lager für das Equipment und dort steht Lkw an Lkw. Die derzeitige Wetterlage bereitet dem Filmteam Schwierigkeiten. In Obertilliach liegt frischer Schnee. So wurde der Start eines viertägigen Einsatzes von Mitarbeitern, die sich über den Maschinenring anmelden können, von Montag kommender Woche auf Donnerstag verschoben.