Am Donnerstag gegen 18.20 Uhr erstattete ein Mann (48) aus Klagenfurt am Notruf der Polizei die Anzeige, dass er geschlagen worden wäre. Beim Eintreffen der Beamten konnte im Zuge der Sachverhaltsklärung erhoben werden, dass er nicht geschlagen wurde, sondern er lediglich Hilfe benötigt, da er gerade keinen Haustürschlüssel hatte und er in das dortige Stiegenhaus möchte.

Der 48-Jährige, er war laut Polizeimeldung nicht betrunken, wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt, wegen Vortäuschens einer mit Strafe bedrohten Handlung. Ins Stiegenhaus haben ihn die Beamten nicht gelassen, der Mann war an der Adresse nämlich gar nicht gemeldet.