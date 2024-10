Am Donnerstag gegen 17 Uhr fuhr ein türkischer Staatsbürger (26) aus dem Bezirk Spittal/Drau ohne gültige Lenkberechtigung einen Pkw ohne gültige Zulassung in alkoholisiertem Zustand auf der Sachsenburger Landesstraße (L 14) von Sachsenburg kommend in Richtung Möllbrücke.

Im Bereich einer dort befindlichen Brücke kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, wo er vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit den im Gegenverkehr fahrenden Pkw einer Frau (48) aus dem Bezirk Spittal/Drau im Bereich des Spiegels touchierte. Anschließend beging der 26-Jährige Fahrerflucht.

Die Beamten der Polizeiinspektion Möllbrücke konnten im Zuge einer sofort durchgeführten Fahndung den Mann antreffen. Ein durchgeführter Alkomatentest verlief positiv. Er wird aufgrund diverser Verwaltungsübertretungen der BH Spittal/Drau angezeigt. Weiters wird er der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.