Es begann mit einem Brief an den Künstler Giselbert Hoke, der ihren alten Golf mit Kunstwerken vollpackte, darunter einen 20 Meter langen Wandteppich aus Seide, für den die Tischler ein eigenes Gestell machten. Die innovative Kunstwerkstatt Holzbau Gasser in Ludmannsdorf war geboren und feiert heuer 30-Jahr-Jubiläum.