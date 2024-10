Was vor 25 Jahren klein begann, hat sich zu einem Vorzeigeprojekt entwickelt, auf das Sonja Mitsche stolz sein kann. Dazu waren viel Idealismus, Kreativität und auch Mut nötig - und das alles hatte die Klagenfurterin, die 1999 das erste Internet-Café für Senioren in Österreich gründete. „Damals haben Computer und das Internet gerade begonnen, in die Allgemeinheit überzugreifen und viele kluge, aber ältere Menschen, die damit nicht sofort umzugehen wussten, wurden als blöd abgestempelt. Da habe ich mir gedacht, das kann man besser machen“, erinnert sich Mitsche. Also hat sie begonnen, ein Konzept zu entwickeln, um Menschen, die noch nie etwas mit Computern zu tun hatten, unter die Arme zu greifen.