Vor eineinhalb Jahren trat er seinen Posten als Direktor des „kärnten.museum“ (vormals: Landesmuseum) in Klagenfurt an. Jetzt ist er „gänzlich angekommen“, freut sich der Grazer Zeithistoriker Wolfgang Muchitsch im Gespräch. Er und seine Frau sind „Neo-Rosentaler“, haben ihr Haus in Graz verkauft und leben seit rund einem Monat in St. Johann/Šentjanž. „Ich bin angekommen, mit dem Ziel zu bleiben“, betont der 60-jährige Museumsmanager, der auch nach Ende seiner beruflichen Laufbahn in fünf Jahren Kärntner bleiben wird.