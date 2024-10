Bockig sei er, steinbockig, lacht Hannes Lesnik. Der Guttaringer, geboren am 12. Jänner, glaubt, dass sein Sternzeichen, der Steinbock, ihm bei seinen neuen Aufgaben helfen könnte. „Ich bin einfach ins kalte Wasser geschmissen worden“, sagt der 28-Jährige, der als neuer Mitarbeiter der Gemeinde die Leitung der Guttaringer Krämermärkte an den kommenden zwei Wochenenden, übernommen hat. „Dieses Jahr werde ich mich in die Aufgaben einarbeiten und in die Rolle hineinwachsen.“