„Schuld“ war der erste Lockdown wegen Corona: „Da bin ich alleine zu Hause gesessen und hab nach einer Beschäftigungs-Möglichkeit gesucht“, sagt Johann Kratzwald (68) aus Klagenfurt. Die Kinder waren aus dem Haus, die Gattin zur medizinischen Behandlung in Wien. Da kamen ihm die „Seven Summits“ - also die Bezwingung der höchsten sieben Berge auf allen Kontinenten - in den Sinn. Und er beschloss, den jeweils höchsten Berg aller 132 Kärntner Gemeinden zu bezwingen.