Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr war eine Villacherin (40) mit vier Kindern in einer Veranstaltungshalle in Klagenfurt am Südring. Nachdem sie das Gebäude verlassen hatten, wollten sie zu ihrem Pkw gehen, der gegenüber der Halle auf einer Nebenfahrbahn abgestellt war. Die Frau war mit den Kindern auf einer Verkehrsinsel und wartete bis ein Queren der dort befindlichen Fahrbahn möglich war.

In diesem Moment fuhr eine Frau (78) aus Wien mit ihrem Auto auf den dort befindlichen Rechtsabbiegestreifen, wodurch die 40-Jährige annahm, dass die Wienerin auch nach rechts abbiegen werde. Die 78-Jährige fuhr jedoch, kurz vor der Villacherin und den Kindern, über die Verkehrsinsel geradeaus weiter. Die 40-Jährige konnte im letzten Moment drei der vier Kinder zurückziehen.

Führerschein abgenommen

Ein Bub (8) aus Villach wurde jedoch vom Pkw der 78-Jährigen erfasst, schlug auf der Motorhaube auf, stürzte in weiterer Folge zu Boden und kam auf der Fahrbahn zu liegen. Die 78-Jährige dürfte noch einige Meter weitergefahren sein und dann den Wagen angehalten haben. Der Achtjährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Der 78-jährigen Pkw-Lenkerin wurde laut Polizei unter anderem aufgrund ihres Erregungszustandes der Führerschein vorläufig abgenommen.