Eine 75-jährige Frau aus Klagenfurt nahm im August dieses Jahres im Internet Kontakt mit einer Plattform auf, auf der Kredite und Anlagen angeboten werden. Dabei wurde sie in weiterer Folge von einem vermeintlichen Berater telefonisch kontaktiert, der ihr große Gewinne vorgaukelte, würde sie mehr Geld investieren.

Die Frau überwies daraufhin in mehreren Überweisungen mehrere zehntausend Euro. Es wurde ihr vom vermeintlichen Berater zugesichert, dass ihr Geld in Kryptowährung angelegt ist, eine Wiederauszahlung ihres Geldes erfolgte jedoch nicht. Die Frau erleidet einen Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Euro.