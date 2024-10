Ein verunfallter Reisebus bei Finkenstein, drei Personen sind vom Unfallort offenkundig im Schock ins Gelände gelaufen. Was am Freitag zum Glück „nur“ eine Übungsannahme für Polizeidiensthundeführer, Alpine Einsatzgruppe, Rettungshundebrigade, Rettungshundestaffel des Samariterbundes und die Kärntner Bergrettung war, ist nicht selten auch Realität. 60 Einsatzkräfte nehmen an der Übung teil. Eine authentische Zahl für derartige Einsätze in der Realität, wie Egon Muggi, Landesausbildungsleiter für Polizeidiensthunde, betont.