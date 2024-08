In Trieben sowie den angrenzenden Gemeinden Gaishorn und Rottenmann läuft aktuell eine großangelegte Suchaktion nach einer vermissten Person. Insgesamt 60 Mann - darunter die Mitglieder mehrerer Feuerwehren, Bergretter und Polizisten sowie Drohnenteams und die Besatzung eines Polizeihubschraubers - stehen seit Montagabend im Einsatz.

Die Suche musste in der Nacht auf Dienstag aufgrund der Wetterlage unterbrochen werden, sie wurde am Dienstag in der Früh wieder aufgenommen.