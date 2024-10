An zwei Tagen Ende September war das Strandbad Pörtschach fest in Rettungshundehand. 14 Hundeführerinnen und -führer der Österreichischen Rettungshundebrigade aus ganz Österreich stellten sich mit ihren vierbeinigen Kameraden einer Prüfung aus dem Rettungshundewesen. Die Sparte Wasser beinhaltet das Retten einer „ertrinkenden Person“, Distanzschwimmen über mindestens 300 Meter, das Bringen einer Leine zu einem fahrunfähigen Boot, aber auch Gehorsamsübungen wie Bootfahren, SUP Fahren oder Apportieren aus dem Wasser sind gefragt. „Diese Übungen gehören nicht zur alltäglichen Trainingseinheit unserer Rettungshunde, sind diese doch hauptsächlich für die Vermisstensuche in Wäldern spezialisiert“, erklärt Angelika Brandl von der Landesgruppe Kärnten.

Alljährlich wird auch in Kärnten ein Workshop für diese Randsparte der Rettungshundearbeit angeboten, an dem heuer 40 Hundeführerinnen und -führer aus ganz Österreich teilnahmen. Am Faaker See bekommen die Hundeführerteams die Gelegenheit, die Verbindung zwischen Hund und Mensch zu intensivieren und die Hunde in neue Herausforderungen und Aufgaben zu führen. Auch der gesundheitliche Aspekt kommt nicht zu kurz. „Schwimmen kann unsere Vierbeiner bis ins hohe Alter fit halten“, weiß Brandl.

„Es war eine Freude zu sehen, welch grandiose Leistungen gezeigt wurden und die weiße Fahne bei der Prüfung war die Krönung eines genialen Wasserhundesommers. Wir gratulieren recht herzlich und sind unglaublich stolz“, ergänzt sie. Für Unterstützung sorgten die Wasserrettungen Pörtschach und Faak am See, die Feuerwehr Drobollach und das Team rund um das Strandbad Pörtschach.