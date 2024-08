Wie die Österreichische Rettungshundebrigade in einer Aussendung am Donnerstag mitteilt, läuft im Gurktal eine groß angelegte Suchaktion. Eine 89-jährige Frau wird dort im Raum Braunsberg bei Weitensfeld vermisst. Sie soll mit einer gemusterten Bluse und einer dunklen Hose (siehe Foto) bekleidet sein. „Wir bitten nun auch die Bevölkerung um Mithilfe“, so ÖRHB-Landespressereferentin Angelika Brandl.

Nach dieser 89-jährigen Frau wird gesucht © ÖRHB Kärnten

Neben den Rettungshunden stehen auch Feuerwehr, Polizei und Bergrettung im Einsatz. Die Bevölkerung wird gebeten, Sichtungen bzw. Hinweise an die Polizeiinspektion Weitensfeld (059133 2131-100) zu melden.