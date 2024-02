Nach fast sieben Jahren als Landesleiterin der Österreichischen Rettungshundebrigade (ÖRHB) in Kärnten übergibt Cornelia Friesser diese Funktion. Neuer Landesleiter ist Robert Staudacher, Hundeführer, ÖRHB-ÖKV-Trainer, Gruppenkommandant und Staffelmitglied der Staffel Finkenstein - Faaker See. Cornelia Friesser wechselt ab sofort in die Bundesorganisation der ehrenamtlichen Blaulichtorganisation.

„Mir ist es ein Bestreben, den Verein sowie die Ausbildung weiter voranzubringen und positiv weiterzuentwickeln“, sagt Staudacher, der seit 2015 ehrenamtlich bei der ÖRHB tätig ist und der sich schon bisher auch auf Landesebene vor allem in der Ausbildung engagiert hat.

Cornelia Friesser übergibt Landesleitung an Robert Staudacher. © ÖRHB LG Kärnten

Lebensretter

„Seine sachliche und klare Herangehensweise an Dinge und seine analytische Betrachtungsweise zeichnen ihn aus, sowie Fairness, Kameradschaftlichkeit und Objektivität“, teilt die ÖRHB mit. Mit seinem Hund „Quin von den Gänsewiesen“, einem Entlebucher-Sennenhund, hat er schon unzählige Einsätze sowohl tags als auch nachts absolviert und konnte bereits dreimal vermisste Personen wiederauffinden und so zum Lebensretter werden. Mit seinem Junior „Fere Flanagan vom Karawanken Gold“ steht er derzeit vor der Einsatzprüfung.