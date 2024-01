Große Suchaktion nach einem vermissten Pensionisten Dienstagabend in der Gemeinde Ferndorf: Eine Frau gab an, dass sie mit ihrem 83-jährigen Ehemann spazieren gewesen sei. Dann sei sie noch ein Stück weitergegangen, während ihr Mann auf einer Parkbank auf sie warten sollte. Als sie zurückkehrte, war ihr an gesundheitlichen Problemen leidender Ehemann mitsamt der Hündin verschwunden. Laut Einsatzkräften hat der Mann eine Demenzerkrankung.