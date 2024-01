Auf der Stuttgarter Tourismusmesse sahnten vor einigen Tagen Campingplätze aus dem Veneto bei der PiNCAMP-Gala ab. PiNCAMP ist das Campingportal des deutschen Mobilitätsclubs ADAC, das jedes Jahr mithilfe von Testern die 100 beliebtesten Campinglätze prämiert. Und heuer landete ein Platz an der oberen Adria in Italien auf Platz eins: das „Villaggio Turistico Internazionale“ in Bibione.

„Der Campingplatz bietet neben vielen Standplätzen und modernen Sanitäranlagen auch eine Reihe von Freizeitmöglichkeiten vor Ort, etwa einen Wasserpark, einen Spielpark oder Animation“, heißt es auf der PiNCAMP-Webseite. „Der Campingplatz hatte Hunderttausende Aufrufe über unsere Webseite. Als zusätzliches Kriterium flossen auch noch die Nutzermeinungen ein“, sagt Thomas Reimann, Sprecher der in München ansässigen PiNCAMP GmbH. Bei den Nutzer-Bewertungen kam der Campingplatz auf 4,3. Das entspricht der Note „Sehr gut“. Einige User schreiben, sie „würden sogar jederzeit sechs Sterne geben“. Besonders gelobt wurden die sauberen Waschplätze, die Pool-Landschaft, das freundliche Personal und das Restaurant. Der Campingplatz ist von Ende März bis Oktober geöffnet.

Gemeinde räumte ab

Jubelstimmung herrscht auch in der Gemeinde Cavallino-Treporti gleich westlich von Jesolo. Im Gemeindegebiet erhielten zehn Campingplätze die Auszeichnung „ADAC Superplatz 2024“. Damit ist sie die Gemeinde mit den meisten „Superplätzen 2024“ in Europa. Es sind: Camping Village Garden Paradiso, Sant´Angelo Village, Camping Europa Village, Union Lido Vacanze, Camping Village Cavallino, Camping Enzo Stella Maris, Camping Ca´Pasquali Village, Camping Village Mediterraneo, Camping Village Dei Fiori, Marina di Venezia Camping Village.

Ein weiterer erster Platz ging in den Veneto, und zwar zum Gardasee. Der Gewinner des „ANWB“-Awards in der Kategorie „Beliebteste Familien-Campingplätze mit Pool und Wasserspielen“, der im Rahmen der „PiNCAMP“-Gala vom holländischen Mobilitätsclub vergeben wurde, ging an „Camping Piani di Clodia“.